استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفد جمعية رواد الأعمال الشباب بمقاطعة تشيجيانج الصينية، برئاسة تشوانغ ياوجونج (Zhuang Yaogong)، رئيس الجمعية وأمين لجنة الحزب ورئيس مجلس إدارة مجموعة شين فنج مينج (Xin Feng Ming Group) التي تمتلك مشروعًا في قطاع صناعة الألياف والمواد المرتبطة بصناعة النسيج مقرر إقامته بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، هذا وقد ضم الوفد نحو 20 شركة صينية تابعة للجمعية من مقاطعة تشيجيانج؛ حيث تضم الجمعية 11 عضوًا جماعيًّا، و607 أعضاء فرادى، من بينها شركات تقع ضمن أفضل 500 شركة صينية، وتتنوع مجالات عملها بين الصناعات الإلكترونية، والطاقة المتجددة، والمنسوجات والملابس الجاهزة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد جمعية رواد الأعمال الشباب بمقاطعة تشجيانج الصينية

وجاء اللقاء بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أكد مصطفى شيخون، عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والدعم المتواصل من القيادة السياسية للبلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يمثل نموذجًا للشراكة والتعاون في العديد من المجالات، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، في ضوء موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين قارات العالم، وتكامل موانيها ومناطقها الصناعية وما تقدمه من بنية تحتية ومرافق وخدمات للمستثمرين.

كما استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، فرص التعاون مع الشركات المشاركة في الوفد في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها المنسوجات والألياف الصناعية والكيماويات، والطاقة المتجددة ومكونات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، والصناعات المعدنية ومواد البناء، والإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية والخدمات اللوجستية، فضلًا عن الصناعات الدوائية ومستلزماتها، مشددًا على اهتمام الهيئة بتوسيع مجالات التعاون مع شركات الجمعية، وسبل استقطاب الاستثمارات المستهدفة بما يعزز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رواد الأعمال الشباب بمقاطعة تشجيانج عن اهتمامهم بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل التعاون بين الشركات الأعضاء ونظرائها في مصر، والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والخدمات التي تتيحها المنطقة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، معربين عن تطلعهم إلى تحويل نتائج اللقاء إلى فرص تعاون ومشروعات استثمارية ملموسة، من خلال استمرار التواصل بين الهيئة والجمعية والشركات الأعضاء بها الراغبين في إقامة مشروعاتهم داخل الهيئة. 500 شركة صينية، وتتنوع مجالات عملها بين الصناعات الإلكترونية، والطاقة المتجددة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، وجاء اللقاء بحضور الربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أكد مصطفى شيخون، عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والدعم المتواصل من القيادة السياسية للبلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يمثل نموذجًا للشراكة والتعاون في العديد من المجالات، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، في ضوء موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين قارات العالم، وتكامل موانيها ومناطقها الصناعية وما تقدمه من بنية تحتية ومرافق وخدمات للمستثمرين.

كما استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، فرص التعاون مع الشركات المشاركة في الوفد في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها المنسوجات والألياف الصناعية والكيماويات، والطاقة المتجددة ومكونات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، والصناعات المعدنية ومواد البناء، والإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية والخدمات اللوجستية، فضلًا عن الصناعات الدوائية ومستلزماتها، مشددًا على اهتمام الهيئة بتوسيع مجالات التعاون مع شركات الجمعية، وسبل استقطاب الاستثمارات المستهدفة بما يعزز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رواد الأعمال الشباب بمقاطعة تشجيانج عن اهتمامهم بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل التعاون بين الشركات الأعضاء ونظرائها في مصر، والاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والخدمات التي تتيحها المنطقة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، معربين عن تطلعهم إلى تحويل نتائج اللقاء إلى فرص تعاون ومشروعات استثمارية ملموسة، من خلال استمرار التواصل بين الهيئة والجمعية والشركات الأعضاء بها الراغبين في إقامة مشروعاتهم داخل الهيئة.