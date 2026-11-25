أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حدوث عطل مفاجئ بخط مياه مرشحات القوصية، قطر 355 مم (14 بوصة – بلاستيك)، بمنطقة مدخل قرية الحبالصة، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن 3 قرى بمركز القوصية، وهي قرى الحبالصة وعنك ومير.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة تعمل على التعامل مع العطل وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

وناشدت الشركة المواطنين بالقرى المتأثرة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بصورة طبيعية.

وأكدت توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمواطنين عند الحاجة، مشيرة إلى إمكانية طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني، على أن يتم التحرك فور تلقي الطلبات.