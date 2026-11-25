أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تسريع وتيرة العمل بالمراكز التكنولوجية، ودفع معدلات الإنجاز بملف التصالح، إلى جانب الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات وتحسين مستوى الأداء، مؤكدًا أن سرعة إنجاز المعاملات تمثل أولوية في متابعة العمل بهذه المراكز.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز البداري برئاسة ممدوح جبر، رئيس المركز، تابعت العمل بالمركز التكنولوجي بالبداري، بحضور علي عبدالله، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز، والتأكيد على تسريع وتيرة العمل والإنجاز بملف التصالح.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة العمل بالمركز تناولت التأكيد على سرعة إنجاز ملفات التصالح، بالتوازي مع مختلف الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، بما يدعم تحسين الأداء وتيسير التعامل مع معاملات المواطنين، ويجعل الاهتمام بسرعة تقديم الخدمة شاملًا لجميع الخدمات المتاحة من خلال المركز التكنولوجي.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية أن تنعكس متابعة العمل على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الاهتمام بملف التصالح يأتي جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بكافة الخدمات، وأن تسريع الإنجاز وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم هما الهدف من متابعة الأداء بالمركز التكنولوجي بالبداري.