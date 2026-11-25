أعلنت إدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إحباط محاولة مجموعة مسلحة اعتراض حافلة مخصصة لنقل السجناء، بهدف تهريب أحد المحتجزين بالقوة، أثناء نقله إلى إحدى الجهات القضائية.

وقالت شرطة عدن إن مجموعة من المسلحين حاولت إيقاف حافلة نقل السجناء، وأطلقت النار عليها في محاولة لتمكين أحد المحتجزين من الفرار قبل وصوله إلى الجهة القضائية المختصة.

وأضافت أن الوحدات الأمنية تحركت لملاحقة المتورطين في الواقعة، وتمكنت من تعقب المسلحين وإلقاء القبض عليهم، قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الحادث.

وأكدت إدارة أمن عدن أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الواقعة بصورة عاجلة، وتمكنت من إحباط محاولة تهريب المحتجز والحفاظ على سير عملية نقله، مشددة على استمرار جهودها لملاحقة العناصر المسلحة والتصدي لأي محاولات تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار أو عرقلة عمل المؤسسات القضائية والأمنية.

وتأتي الواقعة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها عدن، بما في ذلك انتشار السلاح ومحاولات استهداف الدوريات والمنشآت الأمنية، وهو ما يفرض تحديات أمام السلطات المحلية في تعزيز الأمن وإنفاذ القانون.