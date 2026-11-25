نجحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الحصول على 3 شهادات جودة جديدة من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، إلى جانب تجديد شهادة رابعة، في مجالات جودة الخدمات وقياس رضا العملاء وتنمية الموارد البشرية وجودة التدريب.

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحصول على 4 شهادات أيزو في مجالات مختلفة يعكس تكامل جهود التطوير والتوازن في الارتقاء بمختلف أنشطة الهيئة، وحرصها على تطبيق معايير الجودة العالمية في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن بوابة رعاية المستثمرين، التي تم إطلاقها في شهر أغسطس الماضي، حسنت من كفاءة وسرعة الاستجابة للشكاوى، واستدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، والمعالجة الفعالة لمقترحات واحتياجات المستثمرين، ما ساهم في حصول الهيئة على شهادتي الأيزو في "كفاءة التعامل مع الشكاوى" و"رضا العملاء"، حيث تلتزم البوابة باتباع معايير الجودة العالمية.

تطوير الخدمات المقدمة

وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الخدمات المقدمة، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، بالتوازي مع تسريع خطوات التحول الرقمي والارتقاء المستمر بمستوى العاملين، بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرفع مستوى رضا المتعاملين.

وتضمنت الشهادات التي حصلت عليها الهيئة شهادة ISO 10002 الخاصة بجودة التخطيط والتشغيل ومعالجة الشكاوى بكفاءة، وشهادة ISO 10004 المعنية بمراقبة وقياس رضا العملاء وتحسين تجربتهم، إلى جانب شهادة ISO 10015 الخاصة بتدريب وتنمية مهارات العنصر البشري، كما انتهت الهيئة من إجراءات مراجعة وتجديد شهادة ISO 21001 الخاصة بجودة التدريب.

وفي هذا السياق، كرّم الدكتور محمد عوض العاملين بالإدارة المركزية للجودة والاستدامة، تقديراً لمساهماتهم الفعالة في استيفاء متطلبات الحصول على الشهادات وتجديدها، مشيداً بجهودهم في ترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر داخل الهيئة.

وحضر فعاليات التكريم أحمد حسان، ممثل شركة ألفا برو للاستشارات المتخصصة في التأهيل التنظيمي للمؤسسات، والدكتور نادر شديد، المدير الإقليمي لشركة QASCERT الدولية لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، والدكتور نور الدين رأفت، رئيس الإدارة المركزية للجودة والاستدامة بالهيئة، والدكتور محمد فايز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الرئيس التنفيذي والمشرف على مركز تدريب الاستثمار، والدكتور أحمد ناجي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و حمادة عبد الصمد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين.