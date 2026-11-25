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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا تخدم مصالح أي طرف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قوه اليوم الأربعاء، في معرض رده على سؤال حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض تعريفات جمركية على سلع قادمة من الصين ودول أخرى، بحسب الخارجية الصينية.

وأكد قوه أن موقف الصين بشأن معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة ثابت وواضح؛ إذ ينبغي للجانبين تسوية القضايا ذات الصلة من خلال التشاور، استنادا إلى مبادئ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.

وأضاف أن ما يسمى بقضية "الطاقة الإنتاجية الفائضة" هي طرح زائف، وترفض الصين استخدامها كذريعة للتلاعب السياسي.

كما شدد المتحدث على ضرورة أن يعمل الجانبان معا لتنفيذ التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والحفاظ على زخم النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.