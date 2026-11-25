وقع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بروتوكول تعاون مع المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، بهدف تعزيز التعاون في مجال الابتكار الطبي والصحي، ودعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في تطوير تطبيقات وحلول تكنولوجية تخدم القطاع الصحي.

ويستهدف البروتوكول بناء بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين والشركات الناشئة العاملة في المجالات الطبية والصحية، من خلال احتضان الأفكار والمشروعات الابتكارية الواعدة، وتيسير استفادتها من الإمكانات الفنية والتمويلية، وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، بما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وحلول قابلة للتنفيذ، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد إبراهيم شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة.

وأكد الدكتور هاني عياد، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين منظومة الابتكار والقطاع الصحي، وربط جهود الباحثين والمبتكرين بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الطبية، مشيرًا إلى حرص الصندوق على دعم الباحثين والمبتكرين والشركات الناشئة، ومساندتهم في تطوير أفكارهم وتوفير مسارات للاستفادة من مخرجاتها، بما يسهم في تقديم حلول تطبيقية ذات أثر ملموس في المجال الطبي والصحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم شقوير، أهمية التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في الاستفادة من مخرجات الابتكار والبحث العلمي لتطوير الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية، وتنمية مهارات الكوادر الطبية والفنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وشهد مراسم التوقيع من جانب صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الدكتور أمل نصر الدين، مدير إدارة البرامج والمشروعات، والأستاذة شيماء هلال، مدير التعاون الدولي والشراكات، والأستاذة رنيم أشرف، منسق برامج بالصندوق.

ومن جانب المؤسسة العلاجية، د. هاني إمبابي، مدير الشؤون الطبية والفنية، ود. غادة علي، منسق البروتوكول وعضو مجلس إدارة المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف القطاعات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية والجهات المقدمة للخدمات الصحية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة التحديات المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.