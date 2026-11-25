أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الكرملين" أن روسيا ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف العملية العسكرية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الأربعاء"، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، خلال هجوم قالت إنه يأتي في إطار العمليات العسكرية المستمرة ضد مواقع ومنشآت تستخدمها القوات الأوكرانية.

ونقلت الوزارة أن السفينة المستهدفة كانت تُستخدم في نقل الإمدادات إلى الجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن استهدافها يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعطيل خطوط الإمداد العسكرية للقوات الأوكرانية.