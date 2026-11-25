حذرت الأمم المتحدة من احتمالات عودة الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» إلى الارتفاع اعتبارًا من عام 2027، بعد تسجيل أدنى مستوياتها التاريخية خلال عام 2025، محذرة من أن تراجع التمويل الدولي المخصص لمكافحة المرض، وتصاعد الحملات المناهضة لحقوق الإنسان، يهددان المكاسب التي تحققت على مدار عقود من جهود المواجهة.

وقالت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» (UNAIDS)، إن العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى القضاء على المرض، ووصفت التقدم المحرز في مكافحته بأنه أحد أبرز قصص النجاح في مجال الصحة العالمية، إلا أنها حذرت من أن تقليص المساعدات الدولية والتراجع عن دعم حقوق الإنسان قد يقوضان هذه الإنجازات.

وأضافت بيانيما: «نحن على وشك القضاء على الإيدز، وفي الوقت الذي كان ينبغي فيه أن ننهي هذه المعركة، تهدد تخفيضات التمويل والتراجع عن حقوق الإنسان بسلب ما حققناه من إنجازات».

1.2 مليون إصابة جديدة خلال 2025

وفي السياق ذاته، أظهرت أحدث بيانات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تسجيل نحو 1.2 مليون إصابة جديدة بالفيروس خلال عام 2025، وهو أدنى مستوى يُسجل على الإطلاق، مقارنة بذروة بلغت نحو 3.5 مليون إصابة جديدة عام 1994.

ويعكس هذا التراجع حجم التقدم الذي أحرزته الجهود الدولية في الحد من انتشار الفيروس، من خلال توسيع نطاق برامج الوقاية والفحص والعلاج، وتحسين فرص الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن استمرار هذا المسار الإيجابي بات مهددًا بفعل تراجع الموارد المالية والدعم الموجه للبرامج الصحية.

ووفقًا للبيانات، انخفض التمويل الدولي المخصص لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بنحو 20% خلال العام الماضي، وهو ما يثير مخاوف من اتساع الفجوة التمويلية أمام الدول والمؤسسات الصحية، خصوصًا تلك التي تعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية في توفير خدمات الوقاية والعلاج.

تحذيرات من إغلاق عيادات الوقاية

وحذرت بيانيما من أن تداعيات خفض التمويل لن تظهر بالضرورة بصورة فورية في إحصاءات الإصابات، لكنها قد تتفاقم تدريجيًا مع تراجع قدرة الأنظمة الصحية على توفير الخدمات الأساسية، لا سيما في البلدان التي تواجه صعوبات في تعويض النقص في الدعم الدولي.

وأوضحت أن استمرار تقليص الموارد المالية قد يدفع بعض الدول إلى إغلاق عيادات متخصصة في الوقاية من الفيروس، إلى جانب خفض أعداد العاملين في الخدمات الصحية، وهو ما من شأنه تقليص فرص الوصول إلى الفحوصات والعلاج وبرامج التوعية، وزيادة مخاطر انتقال العدوى.

كما أشارت إلى أن الفئات الأكثر احتياجًا لخدمات الوقاية والرعاية الصحية قد تكون الأكثر تأثرًا بهذه التخفيضات، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل ضعف البنية الصحية ومحدودية الموارد المتاحة لمواجهة المرض.

2027.. عام محتمل لعودة الإصابات إلى الارتفاع

ورجحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز أن تبدأ البيانات الصحية الخاصة بعام 2027 في إظهار ارتفاع جديد في الإصابات، نتيجة التأثير التراكمي لتراجع التمويل وتعطل بعض برامج الوقاية، محذرة من أن تأخر التدخل قد يجعل احتواء الزيادة أكثر صعوبة وتكلفة.

ولفتت إلى أن بعض مناطق أمريكا الجنوبية تشهد بالفعل ارتفاعًا في أعداد الإصابات الجديدة، في مؤشر على التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفيروس، رغم التراجع المسجل عالميًا خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى تسريع الجهود الرامية إلى إنهاء وباء الإيدز باعتباره تهديدًا للصحة العامة، من خلال ضمان استدامة التمويل، وتوسيع نطاق الحصول على خدمات الوقاية والفحص والعلاج، فضلًا عن حماية حقوق الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وشددت التحذيرات الأممية على أن التقدم المحرز في مكافحة المرض ليس مضمون الاستمرار، وأن الحفاظ على انخفاض معدلات الإصابة يتطلب التزامًا دوليًا طويل الأمد، وعدم السماح للتخفيضات المالية أو القيود المرتبطة بحقوق الإنسان بإضعاف البرامج التي أسهمت في إنقاذ ملايين الأرواح والحد من انتشار الفيروس.