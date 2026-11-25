كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، عن طبيعة نبات «الرعد» المعروف باسم الترفاس، موضحًا أنه ليس نباتًا بالمعنى التقليدي، ولا يمتلك بذورًا، وإنما هو نوع من الفطريات التي تنمو تحت سطح الأرض في بعض المناطق الصحراوية، ويظهر غالبًا عقب سقوط الأمطار الرعدية.

وأوضح أبو صدام أن الترفاس يعد من الأنواع النادرة ذات القيمة المرتفعة، حيث يتجاوز سعر الكيلو جرام منه 2000 جنيه، وفقًا لنوعه وحجمه وموسم جمعه، مشيرًا إلى أن ندرته وارتفاع قيمته الغذائية من أبرز العوامل التي تجعله من المنتجات مرتفعة الثمن.

وقال أبو صدام إن الترفاس يتميز بمذاق لذيذ بعد الطهي، ويحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والكربوهيدرات والألياف، فضلًا عن الفيتامينات والمعادن، وهو ما يمنحه قيمة غذائية مميزة، لافتًا إلى أنه يُسهم في دعم المناعة، ويحتوي على عناصر تساعد في مقاومة الالتهابات، فضلًا عن دعم صحة العيون والعظام وإمداد الجسم بالطاقة.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الترفاس يشبه درنات البطاطس في الشكل، لكنه يتميز بتركيب لحمي، وتتنوع أنواعه ما بين الأبيض والأسود والأحمر، ويتراوح وزن الثمرة الواحدة بعد النضج بين 30 و300 جرام، بحسب النوع والظروف التي ينمو فيها.

ولفت إلى أن الترفاس يُعرف في بعض البلدان باسم «بيض الأرض»، كما يُطلق عليه «الكمأة» أو «الفقع» في عدد من الدول العربية، ويستدل على وجوده بعد النضج من خلال التشققات التي تظهر على سطح الأرض، حيث يعتمد سكان البادية على هذه العلامات لاكتشاف أماكن نموه وجمعه، ويستخدمونه كغذاء، كما ارتبط لديهم ببعض الاستخدامات الشعبية العلاجية.

وأوضح أبو صدام أن الفطر ينمو في عدد من المناطق الصحراوية المصرية، من بينها السلوم وسيوة والواحات البحرية، ويظهر في ظروف بيئية معينة ترتبط بطبيعة التربة وسقوط الأمطار، ما يجعل العثور عليه وجمعه أمرًا موسميًا وغير متاح طوال العام.

وحذر نقيب الفلاحين من الاعتماد على الترفاس في العلاج دون استشارة المتخصصين، مشددًا على ضرورة عدم تناوله نيئًا لتجنب مشكلات عسر الهضم، مع أهمية تنظيفه جيدًا من الرمال والشوائب قبل طهيه، لضمان سلامته وجودته الغذائية.