شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع نظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

ومثّل المجلس في الاجتماع الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، الذي استعرض جهود المجلس في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما حقوق العمال والفلاحين، من خلال التعاون مع النقابات العمالية وتنظيمات الفلاحين، والتواصل المباشر مع أصحاب الحقوق في مواقع عملهم ومجتمعاتهم المحلية، لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها وسبل الانتصاف.

وتناول ممدوح جهود المجلس في تعزيز الحوار بين النقابات وأصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والسلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف رصد التحديات المرتبطة ببيئة العمل، وبلورة مقترحات عملية لمعالجتها.

دعم حقوق العمال والفلاحين

وأكد أهمية الجمع بين أدوات التحول الرقمي والحضور الميداني لضمان وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى آليات الحماية، مشددًا على أن نجاح جهود التوعية وبناء القدرات لا يُقاس بمجرد نقل المعرفة، وإنما بمدى انعكاسها على قدرة الأفراد على ممارسة حقوقهم والتمتع بها فعليًا.

وشدد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن عالمية معايير حقوق الإنسان لا تتعارض مع تنوع أدوات تطبيقها وفقًا لاحتياجات المجتمعات.

وشهد الاجتماع مشاركة أمينة بوعياش، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها مؤسسات الدنمارك وألمانيا والأرجنتين.

وتُعقد الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026 في جنيف، بمشاركة ممثلي الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والنقابات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.