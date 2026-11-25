أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول حالة وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور بعد مخالطة الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة.

3 إصابات في واشنطن بينها حالة وفاة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الثلاثاء، عن أول حالة وفاة في العالم بسبب إنفلونزا الطيور A(H5) "بعد التعرض لأبقار الألبان المصابة أو بيئة ملوثة" في الولايات المتحدة.

وأوضحت المنظمة - في بيان لها - عن ثلاث إصابات بشرية بين البالغين في ولاية واشنطن، شمال غرب البلاد، حيث كانت إحداها مميتة.

عمال مزارع ألبان في ياكيما

وأوضح البيان أن الحالات الثلاث التي تم تحليلها شملت بالغين يعملون في مزارع الألبان في مقاطعة ياكيما، "حيث تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى (HPAI) - في الحيوانات - A(H5N1) مؤخرًا في أبقار الألبان".

خطر منخفض على البشر

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن التحقيقات والمراقبة جارية للأفراد المعرضين للعدوى، وكذلك المخالطين المقربين الذين ربما كانوا بالقرب من بؤر تفشي الفيروس، على الرغم من تأكيدها على أنه "بناءً على المعلومات المتاحة حتى الآن، لا يوجد دليل على انتقال العدوى من شخص لآخر".

وأكدت: "استنادًا إلى المعلومات المتاحة حول هذه الحالة والحالات السابقة، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الخطر الذي تشكله فيروسات A(H5N1) على عامة السكان منخفض".

أول وفاة من نوعها عالميًا

وتُعدّ هذه الحالة أول حالة وفاة مُبلّغ عنها عالميًا نتيجة التعرّض لأبقار حلوب مصابة. وقد امتنعت السلطات حتى الآن عن تحديد نوع الحيوان الذي تسبّب بالعدوى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، اعتبارًا من 20 نوفمبر، "تم الإبلاغ عن ما مجموعه 75 حالة إصابة بشرية بفيروس الإنفلونزا A(H5)، بما في ذلك الحالات الثلاث الموصوفة في هذا التقرير، في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2024".