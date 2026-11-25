زعم بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس أنه رأى الشيطان ثلاث مرات خلال حياته، وكذلك أبواب الجحيم، وفقًا لمقتطفات جديدة من مذكراته الشخصية نُشرت أمس الاثنين.

وكتب فرنسيس مستذكرًا إحدى تلك الرؤى: «لا أستطيع أن أنسى البُحّة الشديدة في صوته».

وأُدرجت هذه المقاطع في كتاب «المذكرات الخاصة للبابا فرنسيس» الذي صدر هذا الأسبوع.

ويتضمن الكتاب، الذي صدر يوم الثلاثاء، تدوينة من عام 2021 تفيد بأن البابا السابق رأى الشيطان ثلاث مرات: مرة من داخل سيارة، ومرة أخرى «في شرفة الجوقة» أثناء قداس، ومرة ثالثة خلال اجتماع مع كبار مسئولي الفاتيكان.

«عينان متقدتان كوميض النار»

وكتب فرنسيس عن رؤياه الثانية، التي قال إنها حدثت داخل كنيسة كرمليّة صغيرة حين كان رئيس أساقفة بوينس آيرس: «نظر إليّ بعينين متقدتين، كانتا أشبه بومضات من نار.. أشدّ قوةً مما كانتا عليه في المرة السابقة».

رافقه في رحلاته

وروى أن الشيطان رافقه في رحلاته، بما في ذلك زيارته إلى تشيلي على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال الدين.وقال إنه رآه أيضًا في اجتماع عُقد بعد أيام قليلة من عودته إلى روما: «رأيته وسمعت صوته، منتصرًا، يسيطر على كل شيء».