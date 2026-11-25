شهدت إحدى المناطق بدائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، انهيارًا جزئيًا داخل منزل قديم مكون من طابقين، بعدما سقط حائط وجزء من سقف الطابق الثاني، نتيجة تهالك المبنى وقدم إنشائه، دون وقوع أي إصابات أو تأثر المنازل المجاورة بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود بلاغ بحدوث انهيار جزئي بمنزل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والجهات المعنية إلى موقع البلاغ، لمعاينة المنزل والوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من عدم وجود أشخاص أسفل الأنقاض أو وقوع خسائر بشرية.

وبالفحص، تبين انهيار حائط وجزء من سقف الطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين، مشيد بالطوب الأحمر والطين، ومسقوف بالعروق الخشبية، وتبين أن المنزل ملك أحد الأشخاص في العقد الثالث من العمر، ويقيم به شخص آخر في العقد الثاني من العمر، وكلاهما من المقيمين بذات الناحية.

وكشفت المعاينة أن الانهيار اقتصر على أجزاء من المنزل المشار إليه، دون أن يمتد تأثيره إلى المنازل المجاورة، كما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين المواطنين أو خسائر في الأرواح.

وبسؤال قاطني المنزل، أرجعوا سبب الانهيار إلى قدم المبنى وتهالكه بمرور الوقت، الأمر الذي أدى إلى سقوط أجزاء من الحائط والسقف، دون حدوث أضرار بالمباني المحيطة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمعاينة المنزل وبيان مدى سلامته الإنشائية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.