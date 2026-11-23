أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون المشروعات، هشام السودانى، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج من أفضل القطاعات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى مطابقة مياه الشرب المنتجة للمواصفات القياسية، وكذا السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالج، مشيدًا بالتعاون بين أجهزة المحافظة في إنجاز العديد من المشروعات القومية بالقطاع.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة سوهاج، اليوم، حيث استقبله المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بحضور المهندس أحمد حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لبحث ومتابعة المشروعات القومية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالب مستشار رئيس مجلس الوزراء بضرورة تفعيل الضبطية القضائية لمنع استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، حفاظًا على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، لافتاً إلى أنه تفقد عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي دخلت الخدمة، والتى شملت محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بالكولا، ومحطة مياه بلصفورة المدمجة، ومحطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، كما تابع مشروعات جاري الإنتهاء منها، ومنها محطات رفع صرف صحي قرى «الحواويش، وبلصفورة، وبناويط، وأولاد إسماعيل».

من جانبه، أكد المهندس محمد صالح البسيوني، رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج، استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستلام المحطات عقب الانتهاء من تنفيذها وإزالة الملاحظات، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي المراغة وطهطا، شملت محطة مياه جنوب المراغة الجوفية النقالي، ومحطة رفع صرف صحي رقم 1 بالمراغة، ومحطتي مياه المراغة جهينة وطهطا السطحيتين، وورش الصيانة والإصلاح بطهطا.

وشدد البسيوني، على الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة، وضمان ضخ المياه على مدار 24 ساعة بالكميات المناسبة، ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية، وتنفيذ خطط غسيل الشبكات، ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالج، فضلًا عن ترشيد الطاقة وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من جاهزية العاملين والمعدات للتعامل مع تسرب غاز الكلور والطوارئ.

وتفقد رئيس الشركة، أعمال مشروع توسعات محطة رفع صرف صحي رقم 5 بمركز طهطا، بتكلفة 873 مليون جنيه، ويستفيد منه نحو 513 ألف نسمة، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP 2)، مؤكدًا أهمية الإلتزام بجودة التنفيذ والمواصفات القياسية والبرنامج الزمني المحدد، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.