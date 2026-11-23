أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي شكل لجاناً عليا لمتابعة ملف تهريب النفط وستتم محاسبة المقصرين، لافتاً إلى أن السيطرة على عمليات تهريب النفط تتطلب تكامل جهود الوزارة مع الأجهزة الأمنية وتطوير منظومات المراقبة والاستشعار المبكر، فيما كشف عن تشكيل فريق فني لمعايرة عدادات الأنابيب النفطية والتوجه للاستعانة بشركات استشارية لتوفير منظومة حديثة لرصد الخروقات.

وقال خضير - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق تعرض لسنوات عجاف، وكان التهريب موجوداً في المناطق الشمالية وغيرها من المناطق، مبيناً أن السيطرة على التهريب لا تقتصر على وزارة النفط، بل هي عمل جماعي يتطلب توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير منظومات المراقبة والمتابعة والاستشعار المبكر عن أي خرق للأنابيب، فضلاً عن فاعلية المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

وأضاف، أن فاعلية مؤسسات الدولة ووضوح السياقات ومحاسبة المقصرين تمثل عوامل أساسية للسيطرة على عمليات التهريب والخروقات والفساد في مختلف القطاعات، مؤكداً أن وزارة النفط العراقية تحرص على السيطرة على هذا الملف ومحاسبة جميع المقصرين، من دون استثناء أي عنوان وظيفي، وأن كل من يثبت عبثه بالمال العام أو مساعدته على ذلك سيخضع للقانون والعقوبات القانونية