أكد وليد أنور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الإيطالي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير، وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس التنفيذي للهيئة مع وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الشركات الإيطالية؛ لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصري، وذلك خلال زيارة الوفد للقاهرة للمشاركة في منتدى «الاستثمار في أفريقيا 2026»، الذي نظمته الغرفة التجارية الإيطالية في مصر ومركز «دلتا سنتر».

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، والحوافز والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار، وأنظمة الاستثمار المختلفة، إلى جانب المزايا التي تتيحها المناطق الحرة والاستثمارية ونظام الرخصة الذهبية، فضلا عن جهود الهيئة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتقديم الخدمات للمستثمرين.

كما تناول الجانبان أهمية خط النقل البحري السريع «Ro-Ro» بين مينائي دمياط وترييستي الإيطالي، ودوره في تيسير حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.

وشملت الزيارة جولة بمقر الهيئة، تفقد خلالها الوفد مركز خدمات المستثمرين للتعرف على منظومة الشباك الواحد وإجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص، إلى جانب زيارة مركز ريادة الأعمال للاطلاع على الخدمات المقدمة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار.

وضم الوفد ممثلين عن شركات تعمل في مجالات الاستشارات الدولية والإنشاءات الهندسية والبنية التحتية لقطاعي البترول والغاز ومعدات البناء وإعادة التدوير والأثاث ومستحضرات التجميل والأغذية التكميلية.

وتم في ختام الزيارة التأكيد على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية الإيطالية في مصر ومركز «دلتا سنتر»، لمتابعة اهتمامات الشركات الإيطالية والعمل على تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات استثمارية فعلية في السوق المصري.

يس/ هـ ج ر