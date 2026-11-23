قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بتوديع علي الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، وذلك في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية، والتي شهدت مباحثات مكثفة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك.