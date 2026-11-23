قالت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن مذكرات الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تضمنت حديثًا مهمًا عن موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن بايدن أقر بأن مصر رفضت فكرة التهجير وفتح حدودها حتى لا تصبح طرفًا في عملية تهجير قسري للفلسطينيين.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ بايدن تحدث في مذكراته عن زيارة كانت مقررة إلى العاصمة الأردنية عمان في أكتوبر، للقاء قادة مصر والأردن وفلسطين، ومن بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، لكنه قال إن الزيارة أُلغيت عقب قصف إسرائيل مستشفى المعمداني في 17 أكتوبر، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعد اللقاء المقرر.

ونقلت الحديدي عن بايدن قوله: «زيارتي لعمان عقب الحرب للقاء قادة مصر والأردن وفلسطين ألغيت في أعقاب قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في 17 أكتوبر، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعد اللقاء الذي كان مقرراً»، موضحة أنه وصف عدم إتمام الزيارة بأنه «أمر مأساوي»، لأن الهدف من اللقاء كان البحث عن سبل لتجنب الأزمة الإنسانية التي كانت تلوح في الأفق.

وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي السابق كان يستعد للقاء ثلاثة من القادة، لكن الزيارة أُلغيت بعد اعتذارهم عن الحضور، لافتة إلى أن بايدن ذكر في مذكراته أنه كان ينوي طرح فكرة السماح لبعض المدنيين بالفرار من القتال إلى مصر، لكنه توقع مقاومة الرئيس السيسي لهذه الفكرة.

وأضافت أن بايدن قال بالنص: «كنت أنوي طرح فكرة السماح لبعض المدنيين بالفرار من القتال إلى مصر وتوقعت مقاومة السيسي لهذه الفكرة وبالفعل...»، موضحة أن حديثه توقف عند هذه العبارة.

وعقبت الحديدي بأن موقف الرئيس السيسي كان واضحًا منذ بداية الحرب، وأن مصر رفضت تهجير الفلسطينيين من القطاع ورفضت فتح الحدود حتى لا تصبح طرفًا في عملية التهجير القسري، مشيرة إلى أن مؤتمر السلام الذي عقده الرئيس في أكتوبر، بعد اندلاع الحرب في السابع من الشهر نفسه، لم يكن هدفه الحديث عن السلام فقط، وإنما إعلان موقف مصر أمام العالم بعدما بدأت تظهر أفكار التهجير وفتح الحدود، وظهرت أفكار إسرائيلية وأميركية في هذا الإطار.

وأوضحت أن مصر أرادت من خلال المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ توضيح موقفها من هذه الأفكار، والتأكيد على رفضها نقل الفلسطينيين من أرضهم، معتبرة أن ما ورد في مذكرات بايدن بشأن موقف القاهرة يمثل شهادة من الرئيس الأميركي السابق على حقيقة الموقف المصري، الذي لم يتغير منذ اندلاع الحرب.