خطوات متسارعة تخطوها مصر نحو تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل توجه حكومي يستهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة المؤسسات. ولم يقتصر هذا التقدم على المؤشرات الدولية، بل امتد إلى إطلاق تطبيقات ذكية في قطاعات الصحة والتعليم والعدالة، بما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الملفات الحيوية.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، بعدما صعدت 60 مركزًا منذ عام 2019، من بينها 14 مركزًا خلال العام الأخير.



مصر الأولى إفريقيًا والثالثة عربيًا في الذكاء الاصطناعي

وأوضح وزير الاتصالات أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثالث عربيًا، والمرتبة الـ51 عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.

وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المتقدمة داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب العمل على تطوير حلول رقمية قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

تطبيقات ذكية تدعم الصحة والعدالة والتعليم

واستعرض رأفت هندي مجموعة من التطبيقات التي طورها مركز الابتكار التطبيقي بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تقديم حلول تكنولوجية مصرية لمشكلات واقعية تواجه القطاعات المختلفة.

وفي قطاع الصحة، شملت التطبيقات أنظمة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وسرطان الثدي، بما يدعم جهود التشخيص المبكر ويسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية.

كما تضمنت التطبيقات حلولًا لإنتاج المحاضر بصورة آلية، من خلال تحويل الكلام إلى نص مكتوب، إلى جانب تطوير تطبيق «المساعد القضائي الذكي» لدعم منظومة العدالة وتيسير التعامل مع المعلومات والإجراءات القانونية.

وفي مجال التعليم، أشار الوزير إلى تطوير تطبيق «سيا» لدعم العملية التعليمية، فضلًا عن تطبيق «لغات» المخصص لتعليم اللغة الإنجليزية، في إطار الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التعلم.

«بالمصري» و«كرنك».. خطوات نحو امتلاك تكنولوجيا وطنية

ولفت وزير الاتصالات إلى اهتمام الدولة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة باللغة العربية، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.

وأوضح أن تطبيق «بالمصري» يوفر إمكانات للتعرف على الكلام والترجمة الآلية، بينما يمثل النموذج اللغوي المصري الضخم «كرنك» خطوة مهمة نحو بناء نماذج ذكاء اصطناعي وطنية قادرة على فهم اللغة العربية وتطوير تطبيقات أكثر ملاءمة لاحتياجات المجتمع المصري.

وتستهدف هذه الجهود إتاحة الإمكانات التكنولوجية أمام الباحثين والمبتكرين والشركات المصرية، بما يدعم الابتكار المحلي ويعزز فرص تطوير منتجات رقمية قادرة على المنافسة.

الذكاء الاصطناعي على طاولة مجلس الشيوخ

وجاءت تصريحات وزير الاتصالات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة الدراسة البرلمانية بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.



ويعكس التقدم الذي حققته مصر في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي توجهًا نحو الانتقال من مجرد استخدام التكنولوجيا إلى تطوير حلول وطنية تستند إلى الكفاءات المصرية. ومع تنامي التطبيقات في الصحة والتعليم والعدالة، تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وتأهيل الكوادر، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص، بما يجعل الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لدعم التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.