أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن اللغات الأجنبية لم تعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبحت ركيزة أساسية لنقل المعرفة وصناعة المستقبل وبناء جسور التفاهم بين الثقافات، مشيرًا إلى أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة اللغات يمثل خطوة مهمة لإعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم /الإثنين/ المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن بالجامعة ، بعنوان «اللغات الأجنبية في عصر الرقمنة.. جسور تواصل ومعابر ثقافية في ضوء رؤية مصر 2030»، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور عالم المصريات الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور نبيل عبد العال، كبير المترجمين الدوليين السابق بالأمم المتحدة، والدكتور حسن ثابت، نائب رئيس قناة النيل الدولية، ونائبي رئيس الجامعة الدكتور حسين طه والدكتور محمد نصر، والدكتور صبري توفيق، عميد كلية الألسن ورئيس المؤتمر، وعدد من القيادات الجامعية والأكاديميين والباحثين والمتخصصين من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

وأوضح النعماني، أن المؤتمر يمثل منصة علمية دولية لتبادل الخبرات والرؤى البحثية، ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل الدراسات اللغوية والترجمية والأدبية، وتعزيز التكامل بين العلوم الإنسانية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، ويرسخ دور الجامعات المصرية في مواكبة التحول الرقمي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية المؤتمر في مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات اللغات والترجمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه، قال الدكتور صبري توفيق، عميد كلية الألسن ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يستهدف فتح آفاق جديدة للنقاش العلمي حول مستقبل اللغات الأجنبية في ظل الثورة الرقمية، وما أحدثته تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة من تحولات جوهرية في أساليب تعليم اللغات وتعلمها، ومجالات الترجمة والإبداع الأدبي والتواصل الثقافي، إلى جانب استكشاف فرص تطوير البحث العلمي والبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.

وأوضح توفيق، أن المؤتمر يناقش عشرة محاور علمية رئيسية، تتناول اللغات الأجنبية والتحول الرقمي، والدراسات اللغوية في عصر الذكاء الاصطناعي، والترجمة والرقمنة، والأدب في العصر الرقمي، واللغات والترجمة والأدب بوصفها جسورًا للتواصل الثقافي، واللغات الأجنبية والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، والدراسات المقارنة ومتعددة اللغات، واللغة والثقافة والإعلام الرقمي، وآفاق مستقبل اللغات الأجنبية.

وفي سياق فعاليات المؤتمر، ألقى عالم المصريات الدكتور مصطفى وزيري محاضرة تثقيفية حول الحضارة المصرية القديمة، استهدفت نشر الوعي الأثري والحضاري بين طلاب الجامعة وتعزيز الانتماء الوطني، استعرض خلالها أبرز إسهامات المصريين القدماء في مجالات العمارة والهندسة والطب والفلك والفنون، وما تجسده المعابد والمقابر والأهرامات من شواهد على عبقرية المصري القديم وقدرته على الإبداع والابتكار.

وتناول وزيري، أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة التي نفذها متخصصون مصريون، ودورها في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية وإعادة قراءة تاريخها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الآثار باعتبارها ذاكرة الأمة وشاهدًا على هويتها، وأن مسئولية صون التراث الحضاري تمتد إلى جميع أفراد المجتمع، وخاصة الشباب باعتبارهم حماة الهوية وصناع المستقبل.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا من الحضور عند الحديث عن محافظة سوهاج وما تزخر به من مواقع أثرية، خاصة مدينة أخميم، حيث استعرض وزيري أبرز الاكتشافات التي شهدتها المدينة بجهود خبراء ومتخصصين مصريين، مشيدًا بما بذلوه من جهود في أعمال الكشف والترميم وإعادة إحياء الآثار وإبراز قيمتها التاريخية والحضارية.

وتضمن المؤتمر مشاركة بعدد من اللغات الأجنبية، منها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والصينية والروسية واليابانية والكورية والفارسية والتركية والعبرية والعربية، بما يعكس التنوع الثقافي واللغوي لكلية الألسن وحرصها على دعم الدراسات متعددة اللغات.

واختتمت الفعاليات بتقديم كورال الجامعة مجموعة من الأغاني الوطنية، فيما كرم رئيس الجامعة ضيوف المؤتمر، وسلمهم درع الجامعة تقديرًا لمشاركتهم.