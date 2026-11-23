أعلنت السلطات الفرنسية رصد تفشٍ لمرض إنفلونزا الطيور في إحدى المزارع الواقعة شمال البلاد، ما أسفر عن نفوق عشرات الطيور واتخاذ إجراءات احترازية شملت إعدام آلاف الطيور الأخرى لمنع انتشار العدوى.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن نحو 80 طائرا من إجمالي 4300 طائر في المزرعة نفقوا جراء الإصابة بالمرض، فيما جرى إعدام بقية الطيور في إطار التدابير المتخذة لاحتواء التفشي والحد من انتقال العدوى.

وأثار ظهور التفشي مخاوف لدى الحكومات الأوروبية بشأن تداعيات انتشار المرض على قطاع الدواجن، واحتمالات حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها المرض على الإنتاج والتجارة.