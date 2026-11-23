خسر فريق أهلي جدة بثلاثية مقابل هدفين من نظيره الشمال القطري، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت ثنائية أهلي جدة عن طريق فراس البريكان وإيفان توني في الدقيقتين 11، 58.

فيما جاءت ثلاثية الشمال عن طريق بغداد بونجاح وتياجو سيلفا وأليكس كولادو في الدقائق 62، 73، 90+2.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، ميريح ديميرال، أبو بكر سيدي، سعيد باعطية.

خط الوسط: فالنتين أتانغانا، زياد الجهني، فراس البريكان.

خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، ويندرسون جالينو، إيفان توني.

فيما جاء تشكيل الشمال كالتالي:

حراسة المرمى: بابكر سيك.

خط الدفاع: عبد الكريم حسن، بابلو ماري، أحمد سهيل، موفق عوض.

خط الوسط: نسيم بنعيسى، تياجو سيلفا، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: رياض محرز، ويزلي سعيد، بغداد بونجاح