​في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتيسير تجربة السفر، يتيح مطار القاهرة خدمات رقمية عبر تطبيقه الذكي للهواتف المحمولة (Mobile App) تحت مسمى "Cairo Int Airport"، وذلك وفق ما استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نقلاً عن شركة ميناء القاهرة الجوي.

​أبرز الخدمات المتاحة حاليًا عبر التطبيق

و​يوفر التطبيق للمسافرين مجموعة من الخدمات الأساسية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر ورفع مستوى الراحة، وتشمل:

​حجز صالات الانتظار (Lounges): إتاحة حجز صالات الانتظار بسهولة للمسافرين.

​خدمات كبار الزوار (VIP): تقديم خدمات مخصصة لكبار الزوار عبر التطبيق.

​خدمة المسار السريع (Fast Track): تسهيل حركة المسافرين وتسريع إنهاء الإجراءات.

​خدمات ومزايا جارٍ إضافتها

​كما يعمل التطبيق على التوسع في منظومة الخدمات الرقمية الموجهة للمسافرين من خلال ميزات جارٍ إضافتها، من أبرزها:

​إشعارات فورية بالتأخيرات والتغييرات: تنبيه المسافرين أولاً بأول بأي مستجدات أو تغييرات تطرأ على الرحلات.

​متابعة مواعيد إقلاع ووصول الرحلات لحظيًا: إمكانية متابعة حركة الرحلات بشكل مباشر وفوري.

​خرائط إرشادية تفاعلية: مساعدة المسافرين على التعرف على مواقع الخدمات والمرافق المختلفة داخل مباني الركاب.

​وتعكس هذه الخطوات التوجه نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد مطار القاهرة الدولي بما يواكب متطلبات السفر الحديثة.

الدفع عبر هواتف أندرويد بتقنية NFC متاح الآن في 3 بنوك كبرى

وفي ​خطوة جديدة تعزز مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المصرفي المصري، بات بإمكان ملايين من عملاء الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» في مصر إتمام عمليات الشراء والدفع اللاتلامسي مباشرة عبر هواتفهم المحمولة، دون الحاجة إلى حمل البطاقات البنكية البلاستيكية أو إخراجها من المحفظة، وذلك بالاعتماد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

​البنوك المفعّلة للخدمة وتطبيقاتها

و​تتوفر خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لعملاء أندرويد من خلال التطبيقات الرسمية المعتمدة لثلاثة من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، وهي:

​البنك الأهلي المصري: عبر تطبيق NBE Tap & Pay.

​البنك التجاري الدولي (CIB): عبر تطبيق CIB Pay.

​بنك مصر: عبر خدمة BM Pay المدمجة داخل تطبيق الموبايل البنكي BM Online.

​خطوات تفعيل واستخدام الدفع بالموبايل

و​تتيح هذه التطبيقات للمستخدمين تحويل هواتفهم الذكية إلى محفظة رقمية آمنة للدفع لدى التجار ونقاط البيع الإلكترونية عبر اتباع ثلاث خطوات بسيطة:

​إضافة البطاقة: الدخول إلى التطبيق المخصص للبنك، وتفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف، ثم إضافة بيانات البطاقة البنكية المؤهلة.

​ضبط إعدادات الهاتف: تفعيل خاصية NFC من إعدادات الهاتف الذكي، وتحديد تطبيق البنك كـ «تطبيق الدفع الافتراضي» (Default Payment App).

​إتمام عملية الدفع: عند الشراء، يكتفي العميل بفتح قفل شاشة الهاتف وتقريبه من ماكينة نقاط البيع الإلكترونية (POS) الداعمة للدفع اللاتلامسي لإتمام المعاملة في ثوانٍ معدودة.