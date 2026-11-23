في ظل حالة الترقب التي تسيطر على سوق الذهب، والتراجعات الملحوظة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة، يتساءل المواطنون عن الوقت المناسب للشراء، وما إذا كانت الأسعار تستعد لموجة جديدة من الانخفاض أم أن السوق اقترب بالفعل من أدنى مستوياته.

وبين مخاوف الخسارة وفرص الاستثمار، خرج هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتصريحات مهمة كشف خلالها عن توقعاته لحركة الأسعار، ووجه نصائح للمواطنين الراغبين في شراء الذهب خلال الفترة المقبلة.

الذهب

وقال هاني ميلاد، خلال برنامج «من ماسبيرو»، إن أسعار الذهب في البورصة العالمية تأثرت بعدة عوامل، أبرزها توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة على الدولار، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول والاضطرابات العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.

تراجع كبير في أسعار الذهب



وأوضح أن الذهب شهد انخفاضات كبيرة تجاوزت نسبًا لم يشهدها السوق منذ سنوات، لكنه أكد أن الذهب يظل مخزنًا للقيمة ووسيلة للادخار على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تتأثر بالظروف الخارجية والضغوط المؤقتة، ثم تعود للارتفاع مع تلاشي هذه العوامل.

سعر الذهب عيار 21



وكشف رئيس شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح حاليًا بين 5500 و5550 جنيهًا، معتبرًا أن هذه المستويات مناسبة للشراء، خاصة أن الذهب يمثل استثمارًا طويل الأجل ووسيلة آمنة نسبيًا للادخار.

وأضاف أن الاحتفاظ بالذهب لمدة لا تقل عن عام قد يحقق زيادة في قيمته، مع إمكانية عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة أو تجاوزها.

مفاجأة بشأن سعر الجنيه الذهب



وأشار هاني ميلاد إلى أن سعر الجنيه الذهب يدور حاليًا حول 44 ألف جنيه، مقارنة بنحو 50 ألف جنيه خلال فترة قريبة، بعدما وصل في وقت سابق إلى 60 ألف جنيه.

وأكد أن منتجات الذهب متوافرة في الشركات والأسواق، موضحًا أن عدم وجود الجنيهات الذهبية لدى بعض المحلات قد يكون أمرًا مؤقتًا نتيجة زيادة الطلب على أنواع معينة.

نصيحة مهمة للراغبين في شراء الذهب



ووجه هاني ميلاد نصيحة للمواطنين بضرورة شراء الذهب، وأن يكون الشراء على مراحل، وعدم ضخ كامل الأموال في عملية شراء واحدة، مع متابعة افتتاح البورصة العالمية الأمريكية للتعرف على اتجاهات الأسعار.

ولفت إلى أن التراجع قد يستمر بصورة مؤقتة، لكنه لن يكون عنيفًا، مشيرًا إلى أن السوق اقترب على الأرجح من أدنى مستوياته، مع ضرورة ترقب أحداث الأسبوع المقبل لتحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة القادمة.