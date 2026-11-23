استقبل الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، السيد بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي، يرافقه السيد محمد إديزام، الملحق الثقافي والتعليمي، والسيد مبارك سيد علي، مساعد الملحق الثقافي والتعليمي، بمقر المجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتوسيع مجالات التنسيق في القضايا الدينية والثقافية والتعليمية.

ويأتي اللقاء في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية بالشئون الدينية والثقافية في مختلف دول العالم، بما يدعم رسالة المجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ جسور التواصل الحضاري بين الشعوب.

تبادل الخبرات الدينية والثقافية وتعزيز العلاقات بين البلدين

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلطنة بروناي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المجالات الدينية والثقافية والتعليمية، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي، بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين وفتح مجالات أوسع للعمل المشترك.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين الجانبين، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم القضايا الإسلامية المشتركة، ويعزز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، ويدعم الجهود الرامية إلى نشر الصورة الصحيحة للإسلام، وإبراز مبادئه القائمة على الوسطية والانفتاح والتواصل الحضاري.



