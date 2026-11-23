أعلنت وزارة العمل عن إتاحة فرص عمل جديدة بشركة تريست روسيم (TRest Rossem – ROSATOM)، المشاركة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من المهن والتخصصات الفنية، برواتب شهرية تتراوح بين 14 ألفًا و250 جنيهًا و40 ألف جنيه صافيًا، بحسب طبيعة الوظيفة ومستوى المهارة المطلوبة.

وتأتي الوظائف الجديدة ضمن جهود توفير فرص عمل للعمالة الفنية والمهنية، مع تقديم مجموعة من المزايا للعاملين، تشمل السكن المكيف والوجبات اليومية والتأمين والمواصلات، إلى جانب نظام محدد لأيام العمل والراحة.

ويستعرض التقرير التالي تفاصيل وظائف شركة تريست روسيم بمشروع الضبعة النووية لعام 2026، والتخصصات المطلوبة والرواتب ومواعيد التقديم ومقر استقبال الطلبات.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة تريست روسيم 2026

تتضمن الوظائف المعلن عنها مجموعة من المهن الفنية والحرفية اللازمة للأعمال الإنشائية والتركيبات داخل مشروع محطة الضبعة النووية، وتشمل:

لحامين.

فورمجية خرسانة.

حدادين مسلح.

فنيي تركيبات.

نقاشين ومبيضين محارة.

عمال مساعدين.

ووفقًا للإعلان، لا يُشترط وجود خبرة سابقة للتقدم إلى الوظائف المتاحة، بما يتيح الفرصة أمام الراغبين في العمل بمجالات المهن الفنية والمساعدة، وفقًا لمتطلبات كل تخصص.

رواتب وظائف مشروع الضبعة النووية 2026

تبدأ الرواتب الشهرية المقررة للوظائف الجديدة من 14 ألفًا و250 جنيهًا صافيًا، بينما تصل إلى 40 ألف جنيه لبعض التخصصات، وتختلف قيمة الأجر وفقًا لطبيعة المهنة والمهارات المطلوبة.

ولا تقتصر المميزات على الأجور الشهرية، إذ يتضمن الإعلان عددًا من الخدمات والتسهيلات للعاملين، أبرزها:

توفير سكن مكيف.

تقديم وجبات يومية.

توفير تأمين شامل.

إتاحة وسائل الانتقال من وإلى موقع العمل.

العمل لمدة 26 يومًا مقابل 6 أيام راحة.

وتستهدف هذه المزايا تيسير ظروف العمل والإقامة للعاملين المشاركين في تنفيذ المشروع، وتقليل الأعباء المرتبطة بالانتقال والسكن.

موعد التقديم على وظائف وزارة العمل 2026

يبدأ استقبال طلبات التوظيف يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، ويستمر حتى الأربعاء 25 نوفمبر 2026، وفقًا للمواعيد المحددة في الإعلان.

وأوضح الإعلان أن التقديم والاختبارات وإجراءات التعيين تتم مجانًا دون تحصيل أي رسوم من المتقدمين، كما لا يشترط وجود خبرة سابقة لشغل الوظائف المعلنة.

عنوان التقديم على وظائف شركة تريست روسيم بالضبعة

يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف التوجه إلى مقر مديرية العمل بمحافظة المنيا، لتقديم الطلبات واستكمال إجراءات التسجيل والاختبارات.

وجاء عنوان استقبال المتقدمين كالتالي:

مديرية العمل بالمنيا: 69 شارع سعد زغلول، بجوار مدرسة ناصف الإعدادية.

وبحسب الإعلان، تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم نموذج 111 تأمين صحي وصورة شخصية، مع إمكانية إحضار أوراق التعيين المتاحة لدى المتقدم لاستكمال الإجراءات.

أرقام الاستفسار عن وظائف مشروع الضبعة 2026

خصص الإعلان رقمين هاتفيين لتلقي استفسارات الراغبين في التقديم، والتعرف على تفاصيل الوظائف ومواعيد الاختبارات وإجراءات التعيين، وهما:

01029951811

01040988442

وشدد الإعلان على مجانية جميع مراحل التقديم والاختبارات والتعيين، مع ضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية لأي جهة أو وسيط مقابل الحصول على الوظائف المتاحة.