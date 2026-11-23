حذر ناصر عباس، الخبير التحكيمي، لاعبي الأهلي وبيراميدز من التعامل بحذر مع الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي يدير المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يتميز بسرعة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء خلال المباريات.

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وقال ناصر عباس، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، إن هناك تساؤلات بشأن مدى دراسة الحكم لأسلوب لعب الأهلي وبيراميدز، خاصة أنه قادم من دولة أخرى وينتمي إلى مدرسة تحكيمية مختلفة تمامًا.

وأضاف الخبير التحكيمي أن لاعبي الفريقين مطالبون بدراسة أسلوب الحكم والتعامل معه بحذر، موضحًا أن متوسط إشهاره للبطاقات مرتفع للغاية، وأنه سريع في اتخاذ قرارات الإنذار والطرد.

وكشف عباس أن الحكم السلفادوري إيفان بارتون يبلغ من العمر 35 عامًا، وأشهر خلال مسيرته التحكيمية 1529 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى 69 بطاقة حمراء مباشرة، و76 بطاقة حمراء أخرى نتيجة الحصول على إنذارين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة انتباه لاعبي الأهلي وبيراميدز لطريقة إدارة الحكم للمباراة، وتجنب الاعتراضات والالتحامات التي قد تعرضهم للحصول على البطاقات، خاصة في مواجهة مهمة بحجم لقاء الفريقين.