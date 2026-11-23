أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سيستمر في منصبه حتى حال الخسارة أمام بيراميدز، مشددًا على أن نتيجة المواجهة المرتقبة لن تحسم مصيره مع الفريق.

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وأوضح ياسر ريان، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن عموتة لن يرحل عن القيادة الفنية للأهلي حال تعرض الفريق للهزيمة أمام بيراميدز، في ظل أهمية المرحلة الحالية وارتباط مستقبل الفريق بالعديد من التحديات خلال الفترة المقبلة.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى ملف تجديد عقود لاعبي الفريق، مؤكدًا أن محمد هاني سيجدد تعاقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في استمراره ضمن صفوف الفريق.

وفي المقابل، أشار ريان إلى أن موقف ياسر إبراهيم من تجديد تعاقده لا يزال متوقفًا على قراره الشخصي، موضحًا أن الأمر أصبح في يد اللاعب لحسم مستقبله مع النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لنتيجة اللقاء، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين.