استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» للموسم الكروي 2026-2027، في ظل رغبة الفريق الأبيض في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة، مساء اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر، في المباراة المقرر إقامتها على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزمالك المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة في ظل سعيه لمواصلة مطاردة فرق المقدمة، إذ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يعاني فريق الجونة من تراجع النتائج، ويتواجد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريقين.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للزمالك على مجموعة من العناصر الأساسية في مختلف الخطوط، مع وجود منافسة على أحد مراكز خط الدفاع، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، والمفاضلة بين محمد إسماعيل وأحمد حسام.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبدالله السعيد، أحمد ربيع.

خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف، عدي الدباغ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والجونة

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمود بسيوني حكمًا للساحة، ويعاونه سمير جمال مساعدًا أول، وطارق مصطفى مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أحمد ماجد مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد محمود الدسوقي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه وليد ناجي، في اللقاء الذي يسعى خلاله الزمالك للخروج بالنقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز