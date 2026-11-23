كشف وكيل أعمال حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اتخاذ خطوة رسمية ضد القلعة البيضاء، بسبب تأخر حصول اللاعب على جزء من مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي.

وأكد وكيل اللاعب، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك، للمطالبة بالحصول على مبلغ 700 ألف جنيه، تمثل قيمة المستحقات المالية المتأخرة لحسام عبد المجيد.

وأوضح أن الشكوى جاءت في إطار سعي اللاعب للحصول على حقوقه المالية، بعد عدم تسوية المبلغ المستحق له حتى الآن، مشيرًا إلى أن المطالبة جاءت بصورة رسمية من أجل إنهاء الملف والحصول على المستحقات المتبقية.

700 ألف جنيه تشعل أزمة بين حسام عبد المجيد والزمالك

وتأتي هذه الخطوة في توقيت يسعى خلاله نادي الزمالك إلى التعامل مع عدد من الملفات المالية المتعلقة بمستحقات اللاعبين، في ظل الأزمات المالية التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية، والتي تفرض على الإدارة ضرورة العمل على تسوية الالتزامات المتأخرة.

وتضع شكوى وكيل حسام عبد المجيد إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد، خاصة أن المدافع يعد أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، ويعتمد عليه الجهاز الفني بصورة كبيرة خلال المنافسات المحلية والقارية.

موقف حسام عبد المجيد من مستحقاته المتأخرة

وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات بشأن الشكوى المقدمة ضد الزمالك، في ظل تمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته المالية كاملة، ورغبة النادي في التعامل مع الملفات المالية العالقة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موعد تسوية المبلغ أو وجود اتفاق بين الطرفين لإنهاء الأزمة، بينما تظل قيمة المطالبة المالية المقدمة من وكيل اللاعب 700 ألف جنيه.