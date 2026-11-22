قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد خالد بشارة بالجونة، في إطار الاستعداد للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل لقاء الجونة، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مخطط الأحمال، وتضمنت خوض تدريبات الركض حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد خالد بشارة بالجونة، في إطار الاستعداد للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأكد معتمد جمال على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الهدف المطلوب ومواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام الجونة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة على ستاد خالد بشارة، والمقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.