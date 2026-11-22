حصلت سلطنة عمان، ممثلة في مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، على صفة "مراقب" في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH)، في خطوة تعكس تطور المنظومة الرقابية الدوائية في سلطنة عُمان، وتنامي حضورها في المحافل الصحية الدولية.

ويُعد المجلس منصة دولية تجمع الجهات التنظيمية وقطاع صناعة الأدوية من مختلف دول العالم لتنسيق المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية، ووضع الإرشادات والمعايير العلمية المتعلقة بجودتها وسلامتها وفعاليتها.

ويتيح هذا القبول لسلطنة عُمان الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، والمشاركة في الاطلاع على المستجدات التنظيمية والعلمية، وبناء القدرات الوطنية ومواءمة المتطلبات التنظيمية مع الإرشادات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة الدوائية.

ويتطلع مركز سلامة الدواء خلال المرحلة المقبلة إلى تأهيل المختصين في مجال التقييم التنظيمي، والتطبيق التدريجي لإرشادات المجلس، ودعم التصنيع الدوائي المحلي من خلال تطوير القدرات الفنية للمصانع الوطنية، فضلًا عن تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء والجهات المشاركة في المجلس.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة الصحة الرامية إلى تطوير القطاع الدوائي والارتقاء بكفاءة منظومته الرقابية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.