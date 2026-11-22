كشف الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، أسباب التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الأزمة ترجع إلى عاملين رئيسيين، أولهما اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ما يزيد جاذبية سندات الخزانة الأمريكية مقارنة بالذهب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن العامل الثاني يتمثل في أزمة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، والتي تسببت في خسائر وصلت إلى 4 تريليونات دولار، ما دفع صناديق الاستثمار والتحوط إلى بيع جزء من حيازاتها من الذهب والفضة والبيتكوين لتوفير السيولة وسداد الالتزامات المالية.

وتوقع المحلل الاقتصادي استمرار تذبذب أسعار الذهب حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر فقد نحو 10% من قيمته في السوق المصرية خلال نوفمبر، بينما رجح عودة الأسعار للارتفاع خلال 2027، مع إمكانية وصول الأوقية إلى 5000 دولار، وفقا لتقديرات مؤسسات مالية عالمية.

وأوضح أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يمثل دعما أساسيا للذهب، كما أشار إلى جاذبية الفضة الاستثمارية، مدفوعة بزيادة استخدامها في الصناعات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالدولار، رجح زغلول تعرض الجنيه لضغوط خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات وصول العملة الأمريكية إلى 55 جنيها، نتيجة خروج استثمارات أجنبية من الأسواق الناشئة واتجاهها إلى السندات الأمريكية.



