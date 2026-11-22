أشادت الوفود المشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بما تتمتع به عروس المشاتي من تنوع جمالي وحضارى ومقومات سياحية وتاريخية فريدة وذلك خلال الجولة التى إصطحبهم خلالها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمرافقة الدكتور خالد العنانى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، للتعرف عن قرب على الملامح الحضارية والطبيعية التى تميز زهرة الجنوب.

أسوان تجمع بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ

وشهدت الجولة كورنيش النيل والسوق السياحى ، والذى لمست فيه الوفود المشاركة بالمنتدى ما تتمتع به أسوان من طبيعة خلابة وموقع جغرافي متميز على ضفاف نهر النيل، إلى جانب ما تزخر به من معالم أثرية وحضارية ومناطق سياحية تعكس عراقة تاريخها وتنوع هويتها الثقافية ، فضلاً عن طابعها المعمارى والتراثى المميز الذى يجعلها واحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم .

محافظ أسوان : نحرص على إبراز الصورة الحضارية للمحافظة أمام ضيوفها

وأكد المهندس عمرو لاشين على حرص المحافظة لإستثمار إستضافة المنتديات والفعاليات الدولية الكبرى فى إبراز الوجه الجمالى والحضارى لأسوان ، والتعريف بما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وتراثية بما يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية ، ويعكس الصورة المشرفة لمصر أمام الوفود والزائرين من مختلف دول العالم .

أسوان تبعث برسالة للعالم تؤكد الأمن والأمان والإستقرار في الجمهورية الجديدة

وأضاف المهندس عمرو لاشين أن هذه الجولة تمثل رسالة حضارية وإنسانية تبعث بها أسوان إلى العالم أجمع، تؤكد ما تنعم به من أمن وأمان وإستقرار، وما تشهده مصر من نهضة وتنمية شاملة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتظل أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، واجهة مشرفة للجمهورية الجديدة، وملتقى للتواصل والتآخى بين شعوب العالم.

الوفود المشاركة تنبهر بالمنتجات البيئية والمشغولات اليدوية داخل السوق السياحى

فيما أبدت الوفود المشاركة بالمنتدى إعجابها بما يضمه السوق السياحى بأسوان من منتجات بيئية ومشغولات يدوية وتراثية متنوعة، فضلاً عن محلات العطارة التي تعرض مجموعة متميزة من التوابل والأعشاب والمنتجات الطبيعية التي تشتهر بها المحافظة، حيث حرص عدد من أعضاء الوفود على التجول بين المحلات والتعرف على طبيعة هذه المنتجات وما تحمله من طابع أسواني أصيل، مع الإقبال على شراء عدد منها، في مشهد يعكس ثراء التراث المحلى وتنوع الحرف والمنتجات البيئية التى تشتهر بها عروس المشاتى ، ويؤكد جاذبية أسواقها التراثية للسائحين والزائرين من مختلف دول العالم.

جولة تحمل للعالم رسالة سلام وأمن وإستقرار من أسوان، وتبرز مكانتها كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وواجهة حضارية مشرفة لمصر في الجمهورية الجديدة.