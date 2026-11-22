مع انخفاض درجات الحرارة، يزداد الإقبال على المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة والكاكاو والسحلب، باعتبارها من العادات المرتبطة بالأجواء الشتوية، لكن الإفراط في تناول بعضها أو الاعتماد عليها طوال اليوم قد يؤثر على بعض العادات الصحية.

عادات خاطئة احذرها للحفاظ على صحتك عند تناول المشروبات الساخنه..

ومن الأخطاء الشائعة تناول كميات كبيرة من المشروبات المحتوية على الكافيين، إذ إن زيادة الكافيين خاصة في ساعات المساء قد تؤثر على القدرة على النوم لدى بعض الأشخاص، وتسبب صعوبة في الاستغراق بالنوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

كما أن إضافة كميات كبيرة من السكر إلى المشروبات الساخنة تزيد من استهلاك السعرات الحرارية دون الانتباه، خاصة مع تكرار تناولها يوميا، وهو ما قد يساهم في زيادة الوزن مع الوقت.

ويعتقد البعض أن المشروبات الساخنة تغني عن شرب المياه، لكن الجسم يحتاج إلى السوائل على مدار اليوم حتى في الأجواء الباردة، إذ قد يقل الإحساس بالعطش خلال الشتاء دون أن يعني ذلك انخفاض احتياجات الجسم للمياه.

ومن الأفضل الاعتدال في تناول المشروبات الساخنة، وتقليل السكر المضاف، وتجنب الكافيين قبل النوم بعدة ساعات، مع التنويع بين المشروبات والمياه للحفاظ على الترطيب الجيد.

المصدر: هيلثى لاين.