تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإطلاق طرح جديد من الوحدات السكنية أمام المواطنين، اعتبارًا من شهر يناير المقبل، في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، ضمن جهود توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الراغبين في الحصول على وحدات مناسبة، مع تحديد مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعملية الحجز والتخصيص لضمان إتاحة الفرصة للمستحقين.

7 مدن ومحافظات ضمن الطرح السكني الجديد

كشف اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال حواره مع الإعلامي حسام مصطفى، مقدم برنامج «رادار 90» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، عن استعداد الهيئة لطرح مجموعة جديدة من الوحدات السكنية اعتبارًا من يناير المقبل.

وأوضح أن الطرح سيشمل 7 مدن ومحافظات، هي القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، بالإضافة إلى محافظتي السويس وبورسعيد.

شروط حجز الوحدات السكنية

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في التقدم لحجز الوحدات، وجاءت أبرزها كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن الأشخاص الطبيعيين.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت الحجز.

- ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أبناؤه القصر قد سبق لهم الاستفادة من وحدات سكنية أو أراضٍ ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان التعاوني.

- يقتصر الحجز على وحدة سكنية واحدة للأسرة الواحدة.

إجراءات حجز وتخصيص الوحدات

وضعت الهيئة عددًا من الإجراءات المنظمة لعملية الحجز والتخصيص، والتي يتعين على المواطنين الالتزام بها، وتشمل شراء كراسة الشروط من مقار الهيئة المعتمدة، والالتزام بالضوابط الواردة بها، إلى جانب سداد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا للمواعيد المحددة.

كما تتم عملية تخصيص الوحدات من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين لشروط الحجز، مع إتاحة اختيار الوحدة السكنية قبل إجراء القرعة للمواطنين الذين يسددون كامل ثمن الوحدة.

تفاصيل الأسعار والمساحات في كراسة الشروط

ومن المنتظر أن يوفر الطرح المرتقب فرصًا جديدة أمام المواطنين للحصول على وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة المتعلقة بأسعار الوحدات ومساحاتها وأنظمة السداد، فضلًا عن المستندات المطلوبة وخطوات التقديم ومواعيد الحجز والتخصيص.