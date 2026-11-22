أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر بدء بث النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، مع إتاحة حلولها، حصريا عبر قناة «مدرستنا 2»، وذلك يوميا بداية من اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أنه سيتم بث 27 نموذجًا لكل مادة من مواد الصف الثالث الإعدادي عبر قناة "مدرستا2”، من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، مع إتاحة الحلول لكل نموذج.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الخطوة تأتي بهدف تدريب الطلاب على طبيعة أسئلة الامتحانات، وتعريفهم بكيفية التعامل معها، وتقديم الإجابات النموذجية، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير مصادر تعليمية متنوعة ومتميزة تتيح للطلاب فرصًا أكبر للتدريب والمراجعة، وتساعدهم على قياس مستوى تحصيلهم الدراسي، والتعرف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التركيز، بما يسهم في تعزيز استعدادهم لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية وتحقيق أفضل النتائج.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها، إنه يمكن متابعة قناة مدرستنا 2 عبر التردد التالي:

تردد ١١١٧٨ رأسي

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ ٥/٦

ومن جانبه .. وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري المديريات التعليمية في إطار الاستعدادات لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 للشهادة الإعدادية، بضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات التنظيمية اللازمة، مع التأكيد على اجراءات تأمين نقل صناديق أوراق الأسئلة إلى مراكز التوزيع، والتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، فضلًا عن تجهيز اللجان الامتحانية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لأعمال المراقبة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.