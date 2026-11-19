نشرت سارة ناجي ولية أمر أحد أطفال الدمج، استغاثة عبر فيس بوك، قالت خلاله : يعني إيه مدرسة أكلمها يبقي مصاريفها لابني وأطفال زيه ب ٥٠٠ ألف ل ٧٠٠ ألف في السنة؟؟؟ والله زي ما سمعتوا كده عشان هيحطوه في unit الخاصة بالspecial needs.. يعني إيه الكلام ده؟؟؟؟

وأضافت قائلة: يعني ايه مدرسة تانيه تقولي هتدفعي 250 ألف زيادة على مصاريف المدرسة العادية عشان ابنك هيدخل وحدة الدمج؟! .. يعني إيه الكلام ده برضه.. ده كلام منطقي يا جماعة!!!

واستكملت الأم: لو ده مش تهاون بالناس وصعوباتهم يبقي اسمه إيه!!!! ، ده غير الfeedbacks السيئة اللي بتيجي من وحدات الدمج دي.

وأخيرا قالت الأم: أنا عايزة مدرسة ابني يروحها عشان ياخد الجزء الأكاديمي، ويبقي معاه الsupport teacher بتاعته مش عايزه لا تدخل فردي ولا حاجة.

وقد تفاعل أولياء أمور طلاب الدمج مع استغاثة الأم ، حيث قالوا : المشكلة محتاجة وقفة حقيقية.. الدمج مش رفاهية ولا خدمة إضافية المفروض الأهل يدفعوا قصادها مبالغ خيالية! .. الطفل من حقه يتعلم وسط زمايله وياخد الدعم اللي محتاجه من غير ما يتحول اختلاف احتياجاته لعبء مادي على أسرته! ، والأهم إننا نلاقي مدارس بتفهم معنى الدمج فعلًا مش مجرد وحدة بتاخد مصاريف إضافية من غير دعم حقيقي أو بشكل مفيد للطفل..

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن الدولة المصرية درّبت أكثر من مليون معلم خلال السنوات الماضية على طرق التعامل مع الطلاب، في إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية ودعم الدمج التعليمي.

وأضافت "عبد السلام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» على شاشة MBC مصر، أن التفاصيل الخاصة بإعادة دمج الطلاب ذوي الإعاقة موجودة، لكن الوزارة أعادت صياغتها بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وكشفت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام عن تطور كبير في ملف غرف المصادر، قائلة: "في 2014 كان لدينا غرفة مصادر أكاديمية مجهزة للطلاب ذوي الإعاقة، والآن لدينا ألف غرفة في أكثر من 950 مدرسة".

وأكدت "عبد السلام" أن المدرسة مسئولة عن المستوى الأكاديمي للطلاب، مشددة على أن الدمج لا يقتصر على التواجد داخل الفصل الدراسي فقط، بل يمتد لضمان جودة العملية التعليمية وتوفير الدعم الأكاديمي اللازم لكل طالب.

وجاء حديث "عبد السلام" ردًا على ما عرضه البرنامج عن معاناة طلاب ذوي الإعاقة بالمدارس، وناقش "عامر" موضوع الفقرة مع ضيوفه: " شيماء التهامي، ولية أمر طالبين دمج بمدرسة حكومية"، و"سوزان عمران، ولية أمر طالب دمج بمدرسة خاصة"، و"الدكتورة هالة غنيم، استشاري دمج أكاديمي"، و"الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق".