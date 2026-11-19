قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن الجانب الروسي أكد أن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب كان جيدًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الأوكرانية تصدرت المباحثات، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الملفات الأخرى.

وأضاف مشيك، خلال مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن اللقاء الثنائي بين بوتين وترامب كان قصيرًا وسريعًا، في ظل التوجه لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيسين الروسي والأمريكي ونظيرهما الصيني خلال الدقائق المقبلة، وهو ما يسلط الأنظار على هذه القمة، لا سيما أن اللقاء الثنائي سبقها وتركز بصورة أساسية على الملف الأوكراني.

وأوضح أن ملفات أخرى، من بينها الملف الإيراني، وقضايا منع الانتشار النووي، والذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تكون ضمن أجندة القمة الثلاثية.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن تصريحات كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمفاوضات مع الولايات المتحدة، بشأن رغبة بوتين وترامب في التوصل إلى اتفاق حول الأزمة الروسية الأوكرانية، لا تقابلها حتى الآن مؤشرات فعلية على إمكانية تحقيق اختراق جاد خلال الفترة الحالية أو القريبة.

ولفت إلى أن أوكرانيا تصعّد من وتيرة هجماتها على الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن الاستهداف الأوكراني الأخير لأحد الجسور في شبه جزيرة القرم يُعد الهجوم الثالث خلال أقل من أسبوع، معتبرًا أن توقيت هذه الضربات يحمل رسالة إلى القمة الثلاثية المرتقبة في الصين.