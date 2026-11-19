يظل النجم الكبير حسين فهمي واحداً من أبرز رموز الفن المصري والعربي، فهو فنان صاحب تاريخ سينمائي طويل استطاع أن يحجز لنفسه مكانة استثنائية في وجدان الجمهور، بفضل موهبته وحضوره وثقافته السينمائية الواسعة. ولم تتوقف رحلته عند حدود التمثيل، بل امتدت إلى العمل الثقافي والإداري، حيث يتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا.

ويخوض حسين فهمي من خلال رئاسته للمهرجان تجربة تتجاوز مجرد تنظيم العروض والفعاليات السينمائية، إذ يتعامل معه باعتباره مشروعاً متكاملاً يحتاج إلى رؤية وإدارة وتخطيط، مع اهتمام خاص بدعم الشباب ومنحهم الفرصة للتألق، والحفاظ على التراث السينمائي المصري باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية.

وفي لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، تحدث النجم حسين فهمي عن مشروع ترميم الأفلام المصرية القديمة، والاهتمام الدولي بهذا المشروع من الصين وفرنسا، وكواليس اختيار المكرمين في مهرجان القاهرة السينمائي، وحرصه على منح النجوم الشباب جائزة فاتن حمامة، كما كشف عن تقييمه للدورة الحالية وطموحاته لزيادة جماهيرية المهرجان، وتطرق إلى مشاركته في فيلم صيني بالتزامن مع انشغاله بإدارة المهرجان.

بداية حدثنا عن مشروع ترميم الأفلام المصرية القديمة، وما الذي دفعك إلى الاهتمام بهذا الملف؟

أنا أعمل مع الشركة القابضة للنشاطات الثقافية والسينمائية، وهي تمتلك حوالي 130 فيلماً مصرياً من أهم الأفلام التي أُنتجت في فترات مختلفة، خاصة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات. ورأيت أن من المهم جداً أن تكون هناك مسؤولية حقيقية تجاه هذه الأفلام، وأن نعمل على ترميمها والحفاظ عليها حتى لا نفقد هذا التراث السينمائي العظيم.

وبالفعل، نجحنا حتى الآن في ترميم 23 فيلماً، وأحرص على أن تُعرض هذه الأفلام ضمن فعاليات المهرجان، لأنني أرى أن من مسؤولية مهرجان القاهرة السينمائي أن يكون منصة لإعادة اكتشاف هذه الأعمال وإتاحتها للجمهور.

وهل يقتصر مشروع الترميم على إصلاح النسخ القديمة فقط؟

لا، الأمر أكبر من ذلك بكثير. نحن نعمل على ترميم الأفلام، ثم إعداد ترجمة إنجليزية لها حتى يتمكن الجمهور الأجنبي من مشاهدتها والتعرف على قيمة السينما المصرية وتاريخها.

لدينا مركز ترميم رائع في مدينة الإنتاج الإعلامي، تتم فيه عمليات الترميم، وبعد ذلك نرسل الأفلام إلى معامل أنيس عبيد، وهي من أفضل المعامل في مصر في مجال الترجمة، لإعداد الترجمة الإنجليزية وإضافة الـSubtitles إلى الأفلام، ثم نحتفظ بالنسخ رقمياً للحفاظ عليها.

وأحياناً أعرض للجمهور النسخة قبل الترميم وبعده، حتى يرى الجميع حجم الجهد المبذول والفرق الكبير الذي تحقق في الصورة وجودة الفيلم.

هل هناك اهتمام دولي بمشروع ترميم الأفلام المصرية؟

بالتأكيد، وقد فوجئت بحجم الاهتمام الدولي بهذا المشروع. هناك اهتمام كبير جداً من الصين بترميم هذه الأفلام، بعدما علموا أننا نعمل على هذا الملف.

كما وجدت اهتماماً كبيراً من فرنسا، فقد التقيت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إحدى الجلسات، وعندما عرض السفير الفرنسي عليه مشروع ترميم الأفلام المصرية، أبدى اهتماماً كبيراً، وأكد ضرورة أن تشارك فرنسا في هذا المشروع.

وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا، لأن ترميم الأفلام المصرية ليس مجرد عمل فني، ولكنه حفاظ على تاريخ وثقافة وذاكرة سينمائية تستحق أن تصل إلى العالم كله.

كيف تقيّم الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى الآن؟

الدورة لم تنتهِ بعد، وعندما تنتهي سنقوم بتقييم كل شيء بشكل كامل، لكن حتى الآن أنا سعيد جداً بما تحقق.

هناك عدد كبير من المشاهدين، ومعدلات رائعة في التذاكر المباعة، وإقبال واضح على العروض، كما أن وجود الشباب بأعداد كبيرة يسعدني جداً.

وأحب أيضاً أن أشيد بفريق العمل الموجود بالمهرجان، خاصة الشباب الذين يمتلكون أفكاراً متفتحة ورؤى جديدة، وقد قدموا لي الكثير من الأفكار التي عملنا عليها معاً. ولذلك أرى أن الدورة حتى الآن ناجحة جداً من وجهة نظري.

كيف يتم اختيار النجوم الذين يحصلون على جوائز التكريم في المهرجان؟

الاختيار يتم بناءً على دراسة كافية، فنحن لا نختار الأسماء بشكل عشوائي، ولكن ننظر إلى تاريخ الفنان ومشواره وما قدمه من أعمال وتأثيره في السينما.

فعلى سبيل المثال، العام الماضي كرمنا الفنان خالد النبوي، وهو ممثل مجتهد جداً، وله تجارب مهمة خارج مصر، وقدم أعمالاً مميزة، من بينها مسرحية «كامب ديفيد» على أحد المسارح الأمريكية.

وقبل ذلك كرمنا كريم عبد العزيز وأحمد عز، آسر ياسين وهناك اهتمام كبير مني بأن يحصل الشباب على جائزة فاتن حمامة، لأنها جائزة مهمة جداً ولها قيمة كبيرة.

لماذا تحرص على منح النجوم الشباب جائزة فاتن حمامة؟

لأنني أؤمن بأهمية تشجيع الشباب وتقدير جهودهم. جائزة فاتن حمامة تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لأي فنان، وقد قال لي عدد من الفنانين الذين حصلوا عليها إن الجائزة كانت حافزاً مهماً لهم لتقديم الأفضل، وأن يظلوا دائماً على مستوى هذه المكانة والتقدير.

وأنا سعيد بأن المهرجان يساهم في دعم الأجيال الجديدة، ويمنحهم دفعة قوية للاستمرار والتميز.

ما سر الشغف الكبير الذي تتعامل به مع مهرجان القاهرة السينمائي؟

أنا أتعامل مع المهرجان باعتباره مشروعاً متكاملاً. بالنسبة لي، إنتاج مهرجان سينمائي يشبه إنتاج فيلم سينمائي، فهناك سيناريو وإخراج ورؤية وهدف، وهناك جمهور مستهدف نريد الوصول إليه.

أنا أفكر في المهرجان باعتباره مشروعاً يجب أن ينجح على جميع المستويات، وأن يحقق عائداً يسمح لنا بالاستمرار والتطوير والإنتاج من جديد. فكلما نجح المشروع، أصبحت لدينا إمكانيات أكبر لتقديم دورات أفضل في المستقبل.

هل انتهيت من تصوير الفيلم الصيني الذي شاركت فيه مؤخراً؟

لا.. شاركت في فيلم بعنوان «the story I found in china وقدمت فيه شخصية رجل قادم من الشرق وذهب إلى الصين، ولذلك كانت طبيعة الشخصية مختلفة.

ولم أشعر أن مشاركتي في الفيلم أثرت على عملي في المهرجان، بالعكس، كان هناك فريق كبير من الزملاء الذين يتعاونون معنا ويعملون على إنجاز مختلف الفعاليات، وهو ما ساعد على استمرار العمل بالتوازي.

ما طموحك بالنسبة لأعداد الجمهور والتذاكر المباعة في مهرجان القاهرة السينمائي؟

ما زلت أبحث عن جمهور أكبر، وما زال لدي حلم كبير للمهرجان. العام الماضي وصلنا إلى بيع 45 ألف تذكرة، وأتمنى أن نصل هذا العام إلى 50 أو 60 ألف تذكرة.

لكن طموحي أكبر من ذلك بكثير، فعندما أنظر إلى مهرجان برلين السينمائي مثلاً، أجد أن أعداد التذاكر المباعة تصل إلى نحو 250 ألف تذكرة، وأتمنى أن نصل يوماً إلى هذه الأرقام.

أريد أن يتسع جمهور المهرجان وأن يصل إلى مختلف الفئات، وأن تكون هناك مشاركة جماهيرية أكبر في جميع دور العرض السينمائي، وليس في نطاق القاهرة فقط. لدينا دور عرض مثل سينمات فوكس خارج نطاق القاهرة، ومن المهم أن نعمل على توسيع قاعدة الجمهور والوصول إلى مناطق مختلفة.

إذن، هل تعتبر زيادة الجمهور أحد أهم أهدافك خلال المرحلة المقبلة؟

بالتأكيد، لأن المهرجان في النهاية لا بد أن يصل إلى الناس. نحن لا ننظم مهرجاناً من أجل العروض والفعاليات فقط، ولكن نريد أن يشاهد الجمهور الأفلام، ويتفاعل معها، ويشعر بأن المهرجان جزء من حياته الثقافية والفنية.

حلمي أن يكبر المهرجان عاماً بعد عام، وأن يصبح الإقبال الجماهيري عليه أكبر، وأن نصل إلى جمهور متنوع من مختلف الأعمار والاهتمامات.