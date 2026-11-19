في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء الاستثمار لتسريع تنمية الاكتشافات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، نجح قطاع البترول بالتعاون مع شركة شل العالمية في وضع بئري مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بالبحر المتوسط على الإنتاج، بإجمالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل من المتكثفات البترولية يوميًا.

وبدأ الإنتاج من البئر الأول غرب مينا - 2 بمعدل 60 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، قبل الموعد الزمني المخطط بنحو شهرين، كما دخل البئر الثاني غرب مينا - 1 على الإنتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

مصر تجني ثمار عودة الاستثمارات وتصفير مستحقات الشركاء الأجانب

ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين قطاع البترول، ممثلًا في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركتي شل العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» (KUFPEC).

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن بدء الإنتاج من حقل غرب مينا يعكس جني ثمار عودة الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز، في ضوء الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود انعكست على تسريع تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات ووضعها على خريطة الإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

وأضاف الوزير أن نجاح تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026، لأول مرة منذ سنوات، يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، وأسهم في عودة النشاط إلى أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وتسريع وضع الآبار الجديدة على الإنتاج، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية.

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد تفقد في فبراير الماضي أعمال حفر أول بئر لتنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية، وذلك على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لتنفيذ برنامج شركة شل لحفر بئرين جديدين واستكمال بئرين آخرين في البحر المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن حقل غرب مينا يضم احتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بنحو 245 مليار قدم مكعب من الغاز، ونحو 5 ملايين برميل من المتكثفات البترولية، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية للمشروع وجدوى الاستثمار في تنمية موارده.