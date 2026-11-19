أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الموضوع الرئيسي للقمة الثلاثية التي تجمع بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنجن الصينية هو الحفاظ على السلام العالمي.

كما شدد شي جين بينغ خلال القمة على ضرورة تعاون الصين وروسيا والولايات المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والعمل معا لضمان السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وبيًن الرئيس الصيني أن عالم اليوم لا يمكن وصفه بالهادئ مؤكدا على ضرورة عمل بلداننا معا للحفاظ على السلام العالمي.

وإختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلا : إن التفاعل الإيجابي بين القوى الكبرى ليس مجرد خيار من بين خيارات أخرى بل هو ضرورة حتمية.