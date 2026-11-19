أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بلغت قوته الأولية 5,7 درجات ضرب محافظة كوماموتو الواقعة في جنوب غرب اليابان، في وقت مبكر اليوم /الخميس/.

وأوضحت الوكالة أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 2:22 صباحاً بالتوقيت المحلي (6:22 مساءً بتوقيت جرينيتش)، وكان مركزها في منطقة "أماكوسا-أشيكيتا" على عمق نحو 10 كيلومترات. ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات تسونامي، بحسب ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية.

يُذكر أن محافظة كوماموتو كانت قد تعرضت لزلزال بلغت قوته 7,1 درجات قبل أقل من أربعة أشهر، أسفر عن مقتل العشرات وإلحاق أضرار جسيمة، بما في ذلك انهيار مدخنة في أحد مصانع الورق.

وذكرت وكالة أن زلزال يوم الخميس شعر به السكان في أنحاء جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة في جنوب غرب اليابان، وكذلك في أجزاء من جزيرتي شيكوكو وهونشو.