أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، استناداً إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي يجريها معمل أبحاث الشمس، عن موعد ميلاد هلال شهر رجب لعام 1448 هجرياً، وتفاصيل غرة الشهر الفضيل الذي يمثل بداية العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

موعد ميلاد هلال شهر رجب 1448 هـ

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و44 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2026 (يوم الرؤية الشرعية).

مدة بقاء الهلال في السماء وتحديد أول أيام الشهر

وأوضحت البيانات الفلكية أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي سماء القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 16 و20 دقيقة، بينما يبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 10 و27 دقيقة.

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، تكون غرة شهر رجب لعام 1448 هجرياً فلكياً يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2026.

الرؤية الشرعية والعد التنازلي لرمضان

ويُعد شهر رجب من الأشهر الحرم التي تحظى بمكانة روحانية خاصة لدى المسلمين، كما يمثل بوابة الاستعداد النفسي والإيماني لشهر رمضان المعظم؛ إذ يفصلنا عن بداية شهر الصيام بعد حلول شهر رجب نحو شهرين فقط (شهرا رجب وشعبان).

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية الرسمية لهلال شهر رجب عقب غروب شمس يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تأكيداً للرؤية البصرية الشرعية بالتكامل مع الحسابات الفلكية الدقيقة.

دقائق الشوق تبدأ.. العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك مع إطلالة جمادى الآخرة

​وتتجدد في قلوب المسلمين نفحات الإيمان والشوق العارم لأعظم شهور السنة. ولم يعد بيننا وبين الشهر الفضيل سوى خطوات معدودة وأشهر قليلة (جمادى الآخرة، رجب، وشعبان)، لنكون على موعد متجدد مع الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

​نفحات الاِنتظار: لماذا يبدأ العد التنازلي الآن؟

و​يُعد شهر جمادى الآخرة المحطة الزمنية التي تقربنا تدريجيًا من الشهر الكريم، إذ يليه مباشرة شهر "رجب" الأصب، ثم شهر "شعبان"، وصولاً إلى ضيف العام المنتظر "رمضان".

وهذه المدة البسيطة تمثل فرصة ذهبية لكل محب وراغب في الطاعة لترتيب أوراقه الإيمانية، واستدراك ما فات، وتهيئة النفس والروح لاستقبال أيام وليالي الشهر المبارك بأفضل حال.

​دعاء الشوق والبلغ: اللهم بلغنا رمضان

و​تضج القلوب قبل الألسنة بالدعاء المأثر والمعتاد: "اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"، وهو دعاء يحمل معاني عميقة من التعلق بروحانيات الشهر الكريم، وما فيه من أجواء القيام، الصيام، تلاوة القرآن، وتجليات ليلة القدر.

فالاشتياق لرمضان ليس مجرد انتظار لموسم طعام أو شراب، بل هو اشتياق لسكينة الروح وصفاء النفس وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران.

​كيف نستغل ما تبقى من أيام قبل رمضان؟

​التهيئة النفسية والروحية: جعل شهر جمادى الآخرة بداية جديدة للإكثار من النوافل، وصيام الأيام البيض، والتعود على قيام الليل، حتى إذا أقبل رمضان كانت النفس مستعدة تماماً لطاعته بلا فتور.

​تصفية القلوب: التسامح والتصافي وصلة الأرحام، ليدخل المسلم شهر رمضان بقلب سليم خالٍ من الضغناء والأحقد.

​وضع خطة للختمات والعبادات: الاستعداد المبكر بقراءة القرآن ووضع جدول طاعات يضمن استغلال كل دقيقة في رمضان القادم.

​نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في ما تبقى من أيام جمادى الآخرة، وأن يبلغنا رجب وشعبان ورمضان ونحن في أحسن حال من الصحة والعافية والتقوى.