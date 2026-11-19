حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من مخاطر عدم توافر شبكات الصرف الصحي الآمنة ودورات المياه النظيفة، مؤكدا أن ذلك يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة، نتيجة انتقال العدوى من الإنسان إلى المياه والأطعمة، ثم إلى أشخاص آخرين.

وأوضح حتة خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن غياب دورات المياه الآمنة يزيد احتمالات الإصابة بأمراض الإسهال والالتهاب الكبدي الوبائي والطفيليات، فضلا عن تلوث المياه والتربة، وانتقال الميكروبات عن طريق الذباب والبعوض، مشددا على أهمية توفير دورات مياه عامة مزودة بالمياه والصابون ووسائل النظافة.

وأشار إلى أن النساء والفتيات من أكثر الفئات تأثرا بهذه المشكلة، إذ قد يؤدي عدم توافر دورات مياه آمنة إلى الامتناع عن استخدامها، وما يترتب على ذلك من التهابات بالكلى والجهاز البولي، إلى جانب التأثيرات النفسية والاجتماعية، خاصة خلال فترة الدورة الشهرية والحمل والنفاس.

وأكد ضرورة توفير حمامات نظيفة وآمنة داخل المدارس وأماكن العمل، مع الاهتمام بالنظافة المستمرة وتأمين الأبواب والأقفال، محذرا من أن غيابها قد يدفع بعض الطلاب إلى التغيب عن الدراسة أو العاملين إلى ترك وظائفهم.

ولفت إلى أهمية الرقابة الصحية على مياه الصرف الصحي، من خلال أخذ عينات للكشف عن الفيروسات والطفيليات، واتخاذ إجراءات التطهير اللازمة للحد من انتشار الأمراض.