أوضح المفسرون أن سبب نزول قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» يرتبط بما وقع في بيت النبوة من موقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض زوجاته، حين امتنع عن تناول العسل بعد أن أبدت إحداهن انزعاجًا من رائحته، في واقعة ارتبطت بغيرة الزوجات وحرص النبي على إرضائهن.

وأشار المفسرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيوت زوجاته بعد صلاة العصر، يتفقد أحوالهن ويطمئن عليهن، وكان يمكث أحيانًا وقتًا أطول في بيت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، بعدما كانت تقدم له العسل الذي أُهدي إليها.

وتذكر الرواية أن السيدة عائشة رضي الله عنها علمت بأمر العسل، فاتفقت مع السيدة حفصة رضي الله عنها على أن تقول كل منهما للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل عليها: «أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير»، والمغافير مادة صمغية تخرج من بعض الأشجار، لها رائحة غير مستحبة.

وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أخبرهما بأنه تناول العسل عند السيدة زينب بنت جحش، ثم قرر ألا يعود إلى تناوله، وورد في الرواية أنه طلب عدم إخبار أحد بهذا الأمر، حرصًا على عدم إثارة الخلاف بين زوجاته.

غيرة زوجات النبي واعتزاله لهن

وأضاف المفسرون أن واقعة العسل جاءت في سياق ما شهدته بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف تتعلق بغيرة الزوجات، إلى جانب مطالبتهن بالتوسعة في النفقة ومتاع الحياة، بعدما تحسنت أحوال المسلمين المادية، ورأت بعض أمهات المؤمنين ما لدى نساء الصحابة من سعة في المعيشة.

وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالضيق من إلحاح زوجاته في طلب المزيد من متاع الدنيا، خاصة أن حياته كانت قائمة على الزهد والتقلل من متاع الحياة، فقرر اعتزالهن مدة شهر، وأقام في غرفة علوية بعيدًا عن بيوتهن.

وانتشر خبر اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بين الصحابة، فظن بعضهم أنه طلقهن، الأمر الذي أثار حزنهم، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للاطمئنان عليه، فوجده مستلقيًا على حصير ترك أثرًا في جنبه الشريف.

وتذكر الروايات أن عمر رضي الله عنه بكى لما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له إن ملوك فارس والروم يعيشون في القصور وينعمون بالترف، بينما ينام رسول الله على الحصير، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على رضاه بما اختاره الله له، وأن الدنيا للآخرين والآخرة للمؤمنين.

وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنه لم يطلق زوجاته، وإنما اعتزلهن تأديبًا لهن، واستمر هذا الاعتزال تسعة وعشرين يومًا، ثم نزلت آيات التخيير التي وضعت أمام أمهات المؤمنين الاختيار بين متاع الدنيا وزينتها أو البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختيار الله والدار الآخرة.

آيات التخيير وموقف السيدة عائشة وزوجات النبي

وأوضح المفسرون أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات التخيير في سورة الأحزاب، وفيها قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا».

وبعد نزول هذه الآيات، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي الله عنها، وخيرها بين الحياة معه مع ما يصاحبها من زهد وقلة متاع، وبين اختيار الدنيا وما يترتب عليه من التسريح الجميل، وطلب منها ألا تتعجل في الإجابة حتى تستشير أبويها.

لكن السيدة عائشة رضي الله عنها أجابت على الفور بأنها تختار الله ورسوله والدار الآخرة، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحتاج إلى استشارة أبويها في هذا الاختيار، ثم اتبعتها بقية زوجاته في اختيار الله ورسوله والدار الآخرة.

واختتم المفسرون بيانهم بأن آيات التخيير أكدت مكانة أمهات المؤمنين، ووضعت معيارًا واضحًا للاختيار بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله في الآخرة، كما أبرزت حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح بيته وحل الخلافات بالحكمة، وتقديم رضا الله والدار الآخرة على زخارف الدنيا.



