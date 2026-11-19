أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم إعطاء الأخت المطلقة من أموال الزكاة، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية بشأن شخص لديه أخت مطلقة تعمل، لكن دخلها لا يكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية من المأكل والملبس والمسكن، ومدى جواز إخراج الزكاة لها.

وأكد مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كانت الأخت المطلقة من المستحقين للزكاة، وكان دخلها لا يكفي لتلبية احتياجاتها الضرورية من الطعام والشراب والمسكن وما في حكمها، فإنه يجوز لأخيها أن يعطيها من زكاة ماله، بل إن دفع الزكاة إليها يكون أولى في هذه الحالة، بشرط ألا تكون نفقتها واجبة عليه بحكم القضاء.

وأضاف أنَّه إذا كانت نفقة الأخت قد ثبتت على أخيها بحكم قضائي، فإنه يجوز له أيضًا أن يعطيها من زكاة ماله، بشرط ألا يحتسب المبلغ الذي يدفعه إليها من الزكاة ضمن النفقة الواجبة عليه، فلا تكون الزكاة بديلًا عن الالتزام المالي المفروض عليه.

أهمية الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن الزكاة أحد أركان الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على من امتلك مالًا وتوافرت فيه شروط وجوبها، وجعلها وسيلة لتطهير الأموال وتزكية النفوس، فضلًا عن دورها في تعزيز التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ومساعدة المحتاجين على تلبية متطلباتهم الأساسية.

واستشهد مفتي الجمهورية بقول الله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» \[التوبة: 103\]، وقوله سبحانه: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» \[الذاريات: 19\]، موضحًا أن هذه النصوص تؤكد مكانة الزكاة في تحقيق مقاصد الشريعة المتعلقة بتطهير المال ومساندة الفئات المستحقة.

لماذا لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي؟

وأوضح الدكتور نظير عياد أن القاعدة الشرعية المقررة تقضي بعدم جواز دفع الزكاة إلى الأشخاص الذين تلزم المزكي نفقتهم شرعًا، ومنهم الوالدان والأبناء والزوجة؛ لأن دفع الزكاة إليهم يؤدي إلى عودة منفعتها على المزكي نفسه، من خلال إعفائه من تحمل النفقة الواجبة عليه، وهو ما يجعل الأمر في حكم دفع الزكاة إلى النفس.

وبناءً على ذلك، فإن جواز إعطاء الأخ زكاته لأخته المطلقة يتوقف على مدى استحقاقها للزكاة، وقدرتها على توفير احتياجاتها الأصلية، وما إذا كانت نفقتها واجبة على أخيها بحكم القضاء، مع ضرورة الفصل بين أموال الزكاة وأي نفقة ملزم بأدائها.



