يتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لخوض مباريات بارزة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لماراثون دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بقوة من أجل المنافسة على اللقب القاري الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى

الزمالك vs الإفريقي التونسي 6 مساء 28 نوفمبر على ستاد القاهرة

الجولة الثانية

مولودية الجزائر vs الزمالك 9 مساء 4 ديسمبر على ستاد علي عمار بالجزائر

الجولة الثالثة

الزمالك vs يانج أفريكانز 6 مساء 19ديسمبر على ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الربعة

يانج أفريكانز vs الزمالك 8 يناير على ستاد آمان بتنزانيا

الجولة الخامسة

الإفريقي التونسي vs الزمالك 6 مساء 16 يناير على الملعب الأولمبي حمادي العقربي

الجولة السادسة

الزمالك vs مولودية الجزائر 22 يناير على ستاد القاهرة الدولي

حضور جماهيري

عُقد مساء أمس الأربعاء الإجتماع الأمني لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي، المقرر لها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع للمباراة، بواقع 40 ألف مشجع لجماهير الزمالك، و2000 مشجع لجماهير الفريق التونسي.

وحضر الاجتماع اللواء سامي السبكي، مدير أمن نادي الزمالك.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد فتح بوابات ستاد القاهرة، وأماكن دخول جماهير الزمالك والإفريقي التونسي.

ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة للجماهير.

رئاسة بعثة الزمالك فى الجزائر

اقترب حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من تولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الجزائر، استعداداً لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها يوم 4 ديسمبر المقبل، على ملعب علي عمار بالجزائر، فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.