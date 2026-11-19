فاز الدولي الجورجي كفاراتسخيليا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة رجل العام من مجلة GQ.

وقال الدولي الجورجي كفاراتسخيليا عقب فوزه بجائزة رجل العام: إنه لشرف عظيم بالنسبة لي. لقد عشت موسمًا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان وزملائي، وأشعر بفخر كبير بما حققناه.

أضاف الدولي الجورجي كفاراتسخيليا: لولا زملائي، لما كان هذا الإنجاز ممكنًا. أنا فخور بنفسي وبهم، فقد كان لهم دور كبير في حصولي على هذه الجائزة.

إعادة تأهيل

قدم خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح باريس سان جيرمان، تحديثًا إيجابيًا بشأن مرحلة إعادة تأهيله بعد تعرضه لقطع مدمر في الرباط الصليبي الأمامي.

وتفاعل الدولي الجورجي مع الجماهير خلال بث مباشر أجراه مؤخرًا، للحديث عن الجدول الزمني لتعافيه وإمكانية عودته قبل نهاية الموسم.

ضربة قوية لنجم باريس سان جيرمان

يواجه كفاراتسخيليا حاليًا طريقًا طويلًا وشاقًا نحو التعافي، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة. وتلقى جناح باريس سان جيرمان هذه الضربة الموجعة خلال المواجهة المثيرة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-2 في أكتوبر. وسرعان ما أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى.

تُعد هذه الإصابة تحديدًا واحدة من أكثر الإصابات إثارة للخوف وأشدها تدميرًا لأي لاعب كرة قدم محترف. ورغم الخطورة الواضحة لهذه الانتكاسة البدنية، حافظ الدولي الجورجي على نظرة إيجابية لافتة، إذ انتهز الفرصة مؤخرًا لمخاطبة أنصاره مباشرة بشأن تقدمه في برنامج إعادة التأهيل.